Arbeiterkammer AK-Wahl: Steiermark startet als letztes Bundesland

AK-Wahl: Steiermark startet als letztes Bundesland © APA/BARBARA GINDL

Die Steiermark ist am Donnerstag als letztes Bundesland in die AK-Wahlen gestartet. 427.421 Wahlberechtigte können bis 10. April ihre Stimme abgeben. Es geht um 110 Sitze in der Vollversammlung, stärkste Fraktion ist die FSG mit 64 Mandaten bzw. 57,7 Prozent. Sie stellt mit Josef Pesserl auch den Präsidenten. In Oberösterreich laufen die AK-Wahlen noch bis kommenden Montag, in Wien, NÖ und dem Burgenland bis Dienstag.