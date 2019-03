Lebenswelt.Beruf unterstützt Firmen beim Thema "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Am 4. April findet im Congress Center in Villach ein Vernetzungstreffen statt.

Die Firma Frierss arbeitet gemeinsam mit Lebenswelt.Beruf an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeiter © Lebenswelt.Beruf

Lebenswelt.Beruf nennt sich ein Projekt, das aktuell in den Bundesländern Kärnten, Oberösterreich und Salzburg läuft. Unterstützt werden Unternehmen bei allen Maßnahmen, welche die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen, so Elke Beneke, Projektleiterin in Kärnten.

