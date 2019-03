Facebook

Für die fällige Offenlegung der Verträge des Mehrheitsverkaufs des Klagenfurter Flughafens an die Lilihill Group von Investor Franz Peter Orasch hat nun Landesrat Martin Gruber (ÖVP) als Beteiligungsreferent für den 19. März ein Treffen von Käufer- und Verkäuferseite eingeladen. Tags darauf könnte der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung zustimmen.

Der Kontrollausschuss des Landtages unter Vorsitz von Gernot Darmann (FPÖ) stimmte gestern einstimmig dafür, den Landesrechnungshof zur Prüfung der Teilprivatisierung am Flughafen zu beauftragen. Der Antrag des Team Kärnten auf diese Prüfung geht somit am 28. März in der Landtag. Zugleich wurde der Zeitraum für die Flughafenprüfung für die Jahre ab 2013 ausgedehnt, darunter fäll die Pistensanierung. Diese sei aus Sicht der FPÖ zu spät umgesetzt und Flugmarketing verabsäumt worden.