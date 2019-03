Am Mittwoch geht es beim Konjunkturforum 2019 in Velden unter anderem um die Frage, warum man sich für den Unternehmensstandort Kärnten entscheiden soll.

Das Konjunkturforum der Kärntner Raiffeisenbanken findet heuer zum 26. Mal statt © KLZ/Traussnig

"Innovation.Zukunft.Kärnten. Standort Kärnten als Erfolgsbasis" - so lautet das Thema des Konjunkturforums 2019 der Kärntner Raiffeisenbanken und der Kleinen Zeitung, das am Mittwoch ab 15 Uhr im Casineum in Velden stattfindet. Hauptreferentin ist Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, die Kärnten als Wirtschaftsstandort unter die Lupe nehmen wird.