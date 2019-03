Angeklagter Unternehmer war vor Gericht geständig. Durch Privatentnahmen wurden Steuerschulden in Millionenhöhe verursacht.

Ein Oberkärntner wurde wegen schweren gewerbsmäßigem Betrug © Coloures-pic - Fotolia

Ein 57 Jahre alter Unternehmer aus Oberkärnten ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Der Mann hatte mehr als 584.000 Euro an Umsatz- und Kapitalertragssteuern nicht abgeführt. Vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl legte er ein Geständnis ab, er erhielt knapp 336.000 Euro Geldstrafe und ein Jahr bedingte Haft.