Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) lightpoet - Fotolia (viktorcap@gmail.com)

Zwischen November und Jänner gingen die Spritpreise in Österreich zurück. Nun zeigt die monatliche ÖAMTC-Analyse, dass es von Jänner auf Februar wieder zu einer Verteuerung an den heimischen Tankstellen gekommen ist. So kostete der Liter Super im Schnitt um 1,1 Cent mehr, der Preis stieg damit auf 1,183 Euro an. Beim Diesel war es sogar ein Plus von zwei Cent, der Liter kostete im Durchschnitt 1,196 Euro. "Somit war Diesel den zweiten Monat in Folge teurer als Super", teilt der Autofahrerclub mit. Während die Preisspanne zwischen den beiden Kraftstoffsorten im Jänner noch 0,4 Cent betragen habe, waren es im Februar bereits 1,3 Cent. "An manchen Tankstellen liegt der Dieselpreis sogar vier Cent über dem Preis von Super."