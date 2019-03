Andritz Gewinn stärker abgesackt als erwartet

Facebook

Andritz verzeichnet um ein Fünftel mehr Aufträge © Andritz AG

Der steirische Technologiekonzern Andritz musste 2018 einen noch etwas stärkeren Gewinnrückgang hinnehmen als von Analysten erwartet. Das Nettoergebnis sank um 15,6 Prozent auf 222 Millonen Euro, nach 263 Millionen Euro 2017. Dafür erreichte der Ordereingang mit +19 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert, und der Auftragsstand kletterte um elf Prozent auf 7,08 Milliarden Euro.

Negativ belastet war die Ergebnisentwicklung laut Andritz durch Rückstellungen von gut 20 Millionen Euro für "kapazitive Restrukturierungsmaßnahmen" in den Bereichen Metals Forming und Hydro. Das EBITA gab von 444 auf 394 Millionen Euro nach, jedoch gab es hier 2017 einen positiven Sondereffekt von rund 25 Millionen Euro durch den Verkauf des Schuler-Technikzentrums in China. Die Rentabilität (EBITA-Marge) sank 2018 deutlich auf 6,5 (7,5) Prozent, ohne Sondereffekt 6,9 (7,1) Prozent.

Trotzdem 1,55 Euro je Aktie

Trotz des Ergebnisrückgangs will Andritz die Dividende stabil halten, sie soll erneut 1,55 Euro je Aktie betragen. Der Umsatz lag mit 6,03 Milliarden Euro um 2,4 Prozent höher als 2017, der Mitarbeiterstand wuchs - samt dem neu erworbenen US-Papiermaschinenzuliefer Xerium - auf 29.096 (nach 25.566 Ende 2017), ein Plus von 13,8 Prozent.

Der Zukauf von Xerium - mit 2.900 Mitarbeitern und 29 Produktionsstätten weltweit (darunter eine in Gloggnitz/NÖ) - drückte die Bruttoliquidität von Andritz per Jahresende auf 1,28 (1,77) Milliarden Euro, netto waren es, nach 908 Millionen Euro Ende 2017, um 130 Millionen Euro weniger. Das sei im wesentlichen auf Kaufpreiszahlungen für Akquisitionen sowie die vorzeitige Rückführung eines hochverzinsten Xerium-Bonds zurückzuführen, so das Unternehmen.

Für 2019 Umsatzanstieg erwartet

Für das Gesamtjahr 2019 geht Andritz von einer gegenüber 2018 weitgehend unveränderten Projekt- und Investitionstätigkeit in den vier Geschäftsbereichen aus. Bedingt durch den hohen Auftragsstand per Ultimo 2018 erwarte man für 2019 "einen deutlichen Umsatzanstieg sowie auch eine Erhöhung der Rentabilität gegenüber 2018", heißt es im Ausblick.