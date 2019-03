Völkermarkt Recycler Kruschitz an deutsche Steinbeis Holding verkauft

Werner Kruschitz hat sein Recycling-Unternehmen an die deutsche Steinbeis Holding verkauft. Er sei schon zu alt, und wollte so die Nachfolge regeln.

Werner Kruschitz hat sein Recycling-Unternehmen an eine deutsche Holding verkauft © Helmuth Weichselbraun

Die Völkermarkter Firma Kruschitz ist ein Spezialist in Sachen Kunststoff-Recycling und zählt zu den größten Kunststoffverwertern in Europa. Mit 125 Mitarbeitern werden rund 39 Millionen Euro umgesetzt. Gründer und Firmenchef Werner Kruschitz hat das Unternehmen jetzt an die deutsche Steinbeis Holding verkauft.

