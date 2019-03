Facebook

© ghazii - stock.adobe.com

Die Stimmung in der Kärntner Wirtschaft ist nach wie vor blendend. Das zeigt sich auch in der Zufriedenheit der mittelständischen Unternehmer mit der Kärntner Standortpolitik, die sich in den letzten zwei Jahren auf 60 Prozent verdoppelt hat: „Ein sehr hoher Wert“, sagt Ulrike Hochsteiner von Ernst & Young (EY). Die Unternehmensberatung erstellt in einem „Mittelstandsbarometer“ (Betriebe mit 30–2000 Mitarbeitern) einen Lagebericht, in jedem Bundesland wurden 100 Mittelstandsbetriebe befragt.

