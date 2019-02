Handel der Zukunft mit Billboards in Interaktion mit gesichterkannten Passanten. Das Fraunhofer Institut forscht in Singapur an digitalen visuellen Lösungen auch mit Augmented Reality.

© Adolf Winkler

"Klassisches Marketing mit Videos und Bildern auf großen Billboards, nur mit passivem Konsum, das war einmal. Der nächste Schritt ist die interaktive Kommunikation zwischen Billboard und Kunden – per Gesichtserkennung." Im Fraunhofer-Institut auf dem riesigen Campus der Nanyang Technological University in Singapur erklärt Wolfgang Müller-Wittig die digitale Kundenzukunft. "Das bedeutet, der Konsument schaut nicht nur das Billboard an, sondern das Billboard auch den Konsumenten, identifiziert ihn mit Bilderkennung oder weiß aus seinem Web-Suchverhalten, ob er zum Beispiel an Kosmetika interessiert ist. Dann werden Kosmetika-Produkte eingeblendet, die man im Netz bestellen kann. Oder es wird eingeblendet, dass hier gleich um die Ecke ein Kosmetikshop ist, der spontan zehn Prozent Rabatt gewährt", erzählt der Institut-CEO.

