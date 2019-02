25.000 statt 15.000 Euro EU hebt Grenze für staatliche Krisenhilfen für Bauern an

Landwirte in der EU dürfen künftig in Krisenfällen mehr Hilfsgelder der einzelnen Mitgliedstaaten erhalten, ohne dass die Kommission in Brüssel wegen möglicher Marktverzerrungen dafür grünes Licht geben muss.