Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

DJ Koh mit dem "Galaxy Fold" © (c) AP (Eric Risberg)

Der Grundstein nannte sich „GT“. Vor zehn Jahren enterte Samsung mit dieser Variante seines Flaggschiffs Galaxy die internationalen Märkte. Eine Dekade später steht der koreanische Konzern klar der weltweiten Absatzspitze aller Smartphone-Produzenten. Dem „Galaxy“, noch immer nennt Samsung sein Premium-Gerät so, wird zudem abermals ein gehöriges Update verpasst.

In San Francisco zeigte der Hersteller am Mittwochabend gleich vier neue Modelle des Galaxy S10 – das klassische S10, das größere S10+, das kompakte S10e und das auf den kommenden Mobilfunkstandard hin optimierte S10 5G. Besonders großes Aufsehen wird der koreanische Milliardenkonzern aber wohl mit einem anderen Galaxy-Modell generieren. In San Francisco wurde das „Galaxy Fold“ vorgestellt, das mit einem faltbaren 7,3-Zoll-Bildschirm eine gänzlich neue Produktkategorie vorantreiben soll. Nützlich sei das Gerät mit dem größten je von Samsung präsentierten Smartphone-Bildschirm etwa beim gleichzeitigen Abarbeiten von mehreren Aufträgen („Multitask“).

Faltbar und sehr teuer: Samsung präsentiert neue Galaxy-Modelle (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) (c) AP (Eric Risberg) 1/16

Acht Jahre nach der Präsentation des ersten faltbaren Prototypen, setzt Samsung beim nunmehr marktreifen Produkt auf zwei verbaute Akkus, sechs Kameralinsen und ein Display, das um „50 Prozent dünner“ sein soll als bisherige Smartphone-Bildschirme. Als Verkaufsstart für das „Galaxy Fold“ nennt Samsung das zweite Quartal 2019. Richtig „happig“ gestaltet sich indes der Preis, der mit 1980 US-Dollar angegeben wurde.