Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laut Microsoft soll es Hackerattacken auf deutsche Denkfabriken gegeben haben © Uli-B - Fotolia

Hacker haben Microsoft zufolge deutsche Denkfabriken angegriffen. Die Attacken seien zwischen September und Dezember vergangenen Jahres erfolgt und hätten Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sowie der europäischen Niederlassungen des German Marshall Fund und des US-amerikanischen Aspen-Instituts im Visier gehabt, teilte der weltgrößte Softwarekonzern am Mittwoch mit.

Insgesamt seien 104 Mitarbeiterkonten in Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Rumänien und Serbien betroffen gewesen. Laut Microsoft ist versucht worden, Informationen über sogenannte Spear-Phishing-Emails abzugreifen, die sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richten und in der Regel sorgfältig recherchiert und formuliert sind. Welcher Schaden angerichtet wurde, gab der Konzern nicht bekannt.

Mitglieder der Gruppe Strontium

Microsoft schreibt die meisten der Angriffe Mitgliedern der Gruppe Strontium zu, die von dem Unternehmen in der Vergangenheit mit der russischen Regierung in Verbindung gebracht wurde. Der Windows-Anbieter kündigte an, sein Cybersicherheitsangebot in Europa auf neue Märkte wie Deutschland, Frankreich und Spanien auszudehnen.