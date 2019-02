AHT Cooling geht an die japanische Daikin Industries. Die EU sieht keine Wettbewerbsprobleme.

AHT-Fertigung in Rottenmann © AHT/Steinberger

Die EU-Wettbewerbshüter haben die Übernahme der steirischen AHT Cooling "Cool International" durch Daikin Europe, einer Tochtergesellschaft der japanischen Daikin Industries, am Freitag genehmigt. Die EU-Kommission in Brüssel kam zu dem Schluss, dass der Merger keine Wettbewerbsprobleme in Europa oder weltweit verursachen wird.

Die Übernahme wurde im vereinfachten Verfahren genehmigt. Das Transaktionsvolumen beträgt laut einer Aussendung von Daikin 881 Mio. Euro. Das steirische Unternehmen mit Hauptsitz in Rottenmann ist mit seinen steckerfertigen Kühl- und Tiefkühlsystemen für den Lebensmitteleinzelhandel in über 100 Ländern präsent.