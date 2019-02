Facebook

© Dan Race - stock.adobe.com

Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt einmal mehr vor dubiosen Schlüsseldiensten, die man vor allem im Internet finden kann. Hat man erst einmal bar bezahlt, ist das Geld - oft bis zu 1.200 Euro - weg. Seriöse Unternehmen verlangen in Oberösterreich 55 bis 105 Euro für das Öffnen während der Betriebszeiten, bis zu 195 Euro zu den Randzeiten, wenn die Tür lediglich ins Schloss gefallen ist.

Ein Austausch des Türschlosses kann aber mehr kosten, erläuterte der AK-Konsumentenschutz in einer Presseaussendung am Mittwoch. Betroffene, die einen vermeintlich lokalen Schlüsseldienst im Internet gefunden und beauftragt hatten, berichteten, dass nach längerer Wartezeit Mitarbeiter mit ausländischen Kennzeichen am Auto vorfuhren. Die Türöffnung koste bis zu 1.200 Euro und müsse sofort bar bezahlt werden, notfalls werden die - sich stark bedrängt fühlenden - Kunden bis zum nächsten Bankomaten begleitet. Der Verantwortlichen werde man nur selten habhaft und das Geld ist verloren.

So viel bezahlt man wirklich

Das teuerste Angebot der 13 von der AK verglichenen Schlüsseldienste war das Aufschließen der versperrten Tür in der Nacht bzw. an Wochenende oder Feiertag mit 221 Euro. An Wochentagen tagsüber waren maximal 125 Euro zu zahlen, nachts ebenfalls bis zu 221 - immer noch erheblich günstiger als die genannten 1.200 Euro bei den unseriösen Anbietern.

Die AK rät, keinesfalls große Beträge an Unbekannte zu zahlen, sondern sich einen Zahlschein geben zu lassen und notfalls die Polizei zu holen. Außerdem solle man sich die Nummer eines lokalen Schlüsseldienstes ins Handy speichern bzw. in einem Mehrparteienhaus ans Schwarze Brett hängen. Am einfachsten sei es freilich, einen Schlüssel bei einem vertrauenswürdigen Nachbarn zu deponieren.