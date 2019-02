Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flughafen Wien © APA/HELMUT FOHRINGER

Im Jahr 2018 hat die österreichische Luftfahrt einen neuen Rekord erzielt: Über 31,7 Millionen Personen wurden an den österreichischen Verkehrsflughäfen befördert. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr betrug 9,6 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsflughäfen (AÖV) fordert die Abschaffung der Flugticketabgabe.

Insgesamt wurde an allen sechs Verkehrsflughäfen Österreichs (Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien) im Jahr 2018 mit 31,726.051 Passagieren ein neuer Rekordwert gezählt. Die Flugbewegungen haben mit 296.867 Starts und Landungen um 5,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zugenommen. Das Frachtaufkommen (ohne Trucking) stieg um 3,3 Prozent auf 224.719 Tonnen.

Die Interessensvertretung Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) wurde im Jahr 1956 gegründet und ist die Interessensvertretung der Bundesländer-Flughäfen in Österreich. Ihre Mitglieder sind die Flughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien.

Österreichs Airports spielten eine wichtige Rolle als Wirtschafts- und Jobmotor für die jeweilige Region, sagt der Präsident der AÖV und Vorstand der Flughafen Wien AG, Julian Jäger. "Um vom weltweiten Wachstum der Luftfahrt zu partizipieren und die regionalen Luftfahrtstandorte nachhaltig zu stärken, braucht es daher die vollständige Abschaffung der Flugticketabgabe."

Flugchaos auch 2019

So positiv die Entwicklung für Flughäfen und Airlines ist, Passagiere erinnern sich vor allem an das Flugchaos im Sommer 2018 - mit Ausfällen und Verspätungen. Dies droht sich 2019 zu wiederholen. könnten in diesem Jahr wieder viele Probleme auf Passagiere zukommen. "Wir müssen damit rechnen, dass der Sommer 2019 auch schwierig werden wird", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Klaus-Dieter Scheurle, am Donnerstag in Berlin.

Umfrage: Das sind die Reiseprognosen 2019 Booking.com hat einen Blick in die Kristallkugel geworfen. Eine Umfrage unter 21.500 Reisenden und die Analyse von 163 Millionen Gästebewertungen auf der Seite zeigen die Reistrends für 2019.

Das Sammeln von Erfahrungen: 2019 wird es noch wichtiger neue Erlebnisse zu machen als den eigenen Besitz zu vergrößern. Das gaben 86 Prozent der weltweit Reisenden in der Umfrage an. Wo sie essen und schlafen bis hin zu wie sie einkaufen, wird für Reisende eine noch größere Bedeutung erlangen, denn es geht um Momente, an die man sich lange noch mit Freude erinnert. Positive Erfahrungen im Urlaub sind zudem ein guter Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. (c) kite_rin - stock.adobe.com Das Kleine maximieren.

Etwas weniger als die Hälfte der Reisenden (41 Prozent) gaben an, dass sie 2019 mehr Wochenendtrips planen. Mit zunehmender Reisemobilität durch neue Flugrouten und günstige Angebote, werden Kurztrips abwechslungsreicher. Die Reiseplattform verzeichnet außerdem eine erhöhte Nachfrage nach außergewöhnlichen Unterkünften. (c) contrastwerkstatt - stock.adobe.com Reisen hinter den Horizont.

Die NASA beginnt 2019 mit dem Bau der Lunar Space Station (Start 2022). In den kommenden Jahren wird beträchtlich in die Raumfahrt investiert. So schnell wie die Raumfahrttechnologie sich entwickelt, scheint es sogar zum Weltraumtourismus nicht mehr weit zu sein. Ein Viertel der Reisenden (25 Prozent) bestätigt, dass ihnen die Vorstellung einer Reise ins Weltall gefällt und sie sogar offen dafür sind, eine solche Reise wirklich anzutreten (24 Prozent). (c) lassedesignen - Fotolia Individualisierte Informationen.

Die Art und Weise, wie Reiseinformationen genutzt werden, wird sich in 2019 rasant weiterentwickeln. Die allgemeinen und umfassenden Reiseführer der Vergangenheit werden zunehmend Inhalten in Kurzform Platz machen, die individuell angepasst sind. Das neue Wissen wird sich nahtlos in die eigenen Social Media Feeds integrieren lassen. (c) sdecoret - stock.adobe.com (sdecoret) Reisen als Lernimpuls.

In 2019 liegt ein Fokus auf Reisen mit Sinn. Nahezu die Hälfte (49 Prozent) der Reisenden sind sich einig, dass sie auf Reisen wertvolle Lebenserfahrung gewonnen haben. Im Jahr 2019 wünscht sich daher ein Großteil der Befragten, während des Urlaubs etwas Neues zu lernen. So werden in Zukunft Reisen auch unter dem Augenmerk der persönlichen Weiterentwicklung geplant. Sieht man sich die Zahlen an, würden 56 Prozent gerne bei einem kulturellen Austausch neue Fähigkeiten erlangen, gefolgt von einem internationalen Praktikum (37 Prozent) oder ehrenamtlicher Arbeit im Ausland (31 Prozent). (c) APA/AFP/ARUN SANKAR (ARUN SANKAR) Bewusstes Reisen.

Bei der Entscheidung für einen Reiseort werden auch Themen wie Menschenrechte und Gleichberechtigung eine Rolle spielen. Derzeit finden zwei von fünf Deutschen (41 Prozent), dass soziale Belange im Urlaubsland relevant sind. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) entscheidet sich gegen ein Reiseziel, wenn sie das Gefühl haben, dass es die Einwohner dort negativ beeinflusst. (c) JenkoAtaman - stock.adobe.com (evgeny atamanenko) Plastik überall und nirgendwo.

Plastik in der Umwelt bleibt ein wichtiges Thema. Millennials und die Generation Z werden auf Reisen stärker auf Nachhaltigkeit achten. Die Mehrheit der Reisenden (78 Prozent) äußert die Bereitschaft, die Umweltbelastung im Urlaub gezielt zu bekämpfen. Start-ups werden auf diesen positiven Trend aufspringen und die Technik für einen grünen Fußabdruck auf Reisen weiterentwickeln. (c) Richard Carey - stock.adobe.com 1/7

Man werde zugleich alles versuchen, "damit sich das Chaos des Sommers 2018 dieses Jahr nicht wiederholt", sagte Scheurle. Die Branche hatte in ganz Europa einen katastrophalen Sommer erlebt - Passagiere waren frustriert über geplatzte Urlaubspläne und viele Verspätungen. Im Herbst kamen die deutsche Luftverkehrswirtschaft und Politiker dann zu einem Gipfel zusammen und verständigten sich auf eine Reihe von Maßnahmen, um Missstände im Luftverkehr zu beheben.