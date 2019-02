Innovation Drei Kärntner Unternehmen für Staatspreis nominiert

Facebook

Drei der sechs für den Staatspreis Innovation nominierten Unternehmen kommen aus Kärnten © zapp2photo - stock.adobe.com

Am 28. März 2019 verleiht die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck den Staatspreis Innovation an Österreichs innovativstes Unternehmen. Aus einer Vielzahl an Projekten, die sich über Landesinnovationswettbewerbe beworben haben, wurden 22 zum Staatspreis Innovation entsandt. Eine Expertenjury nominierte sechs davon zur höchsten Auszeichnung für innovative Unternehmen.