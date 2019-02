Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Centro Commerciale Friuli gehört jetzt Kärntnern © KK

Die Kärntner MID-Gruppe um Walter Mosser setzt ihre Einkaufstour in Italien fort. Das in den 1990er-Jahren errichtete Centro Commerciale Friuli in Tavagnacco bei Udine ist der jüngste Neuerwerb der Klagenfurter. „Ja, wir haben gekauft“, bestätigt Mosser Spekulationen friulanischer Medien. 200 Mitarbeiter sind von der Akquisition betroffen. Seit 2017 ist MID in Italien aktiv. In Triest wurde das frühere Messegelände für zwölf Millionen Euro erworben, Mosser will für 100 Millionen Euro ein Einkaufszentrum errichten.