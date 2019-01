Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue 911er von Porsche © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Der Autobauer Porsche hat bei seinem Sportwagen 911 möglicherweise fehlerhafte Verbrauchswerte angegeben und den Fall daher beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angezeigt. Das berichtete "Spiegel Online" am Donnerstagabend. Betroffen seien Fahrzeuge der Baujahre 2016 und 2017.

Porsche bestätigte, dass es um Abweichungen bei den Windwiderstandswerten geht, die bei Tests auf dem Rollenprüfstand zugrundegelegt werden. Der Sachverhalt werde derzeit noch untersucht, sowohl intern als auch in enger Abstimmung mit der Behörde, hieß es. "Porsche sieht es als Selbstverständlichkeit und Ausdruck seiner Firmenkultur an, die zuständigen Behörden aktiv zu informieren", betonte ein Sprecher.

Geldstrafen drohen

"Spiegel Online" berichtete weiter, Porsche-Chef Oliver Blume habe offenbar mit dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) telefoniert und den Fall erläutert. Weichen die tatsächlichen Verbrauchswerte zu weit von den ursprünglich angegebenen ab, drohten Schadenersatz- und Steuernachforderungen sowie unter Umständen auch Geldstrafen. Nach den deutschen sollten auch noch die US-amerikanischen Behörden informiert werden.

Modellvorstellung: Porsche 911 Beim Design – das haben bereits die Bilder der getarnten Prototypen verraten – macht der Porsche 911 nkeine großen Sprünge: wuchtigere Kotflügel, größere Radhäuser, die vorne 20- und hinten 21-Zöller aufnehmen, am auffälligsten ist das durchgehende Leuchtenband am Heck, das die Breite betont und von einem variabel ausfahrbaren Spoiler flankiert wird. Die Türgriffe fahren elektrisch aus, um die glatte Seitenlinie nicht zu stören. PORSCHE Obligatorisch ist wie gesagt die Leistungssteigerung der aufgeladenen Sechszylinder-Boxermotoren, die mit 450 PS in den S-Modellen ordentlich zulangen – das macht ein Plus von 30. Die Kraftübertragung übernimmt ein neu entwickeltes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. PORSCHE In der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h unterbieten die Carreras die Vier-Sekunden-Marke: 3,7 Sekunden benötigt das heckgetriebene Coupé, der 4S mit Allradantrieb ist sogar noch ein Zehntel schneller. Das macht 0,4 Sekunden schnellere Sprints als bisher. Wer sich das „Sport Chrono“-Paket gönnt, spart weitere 0,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeiten betragen nun 308 km/h (S) und 306 km/h (4S), während sich der Verbrauch bei 8,9 beziehungsweise 9 Litern auf 100 Kilometer einpendelt. PORSCHE Das Interieur ist porschetypisch technoid und geradlinig. Neben dem mittig positionierten Drehzahlmesser informieren zwei dünne, rahmenlose Freiform-Displays den Fahrer. 10,9 Zoll misst jetzt das Display des Infotainmentsystems, das immer online ist. Darunter befindet sich eine Schaltereinheit mit fünf Tasten für den direkten Zugriff auf wichtige Fahrzeugfunktionen. PORSCHE Und dann steckt ausgerechnet in der ultimativen Fahrmaschine 911 eine noch nie dagewesene Anzahl an Assistenzsystemen: Da wäre zum Beispiel der „Wet Mode“, der Wasser auf der Straße erkennt und den Porsche darauf konditioniert. PORSCHE Der ebenfalls serienmäßige Warn- und Bremsassistent sieht drohende Kollisionen und leitet gegebenenfalls eine Notbremsung ein. Optional sind noch ein Nachtsichtassistent mit Wärmebildkamera, ein Abstandsregeltempostat und eine autonome Nothaltefunktion lieferbar. PORSCHE Und dann sind da noch einige andere Gimmicks: „Road Trip“ unterstützt den Fahrer bei der Planung, Organisation und Navigation von besonderen Touren. Die kuratierten Routen beinhalten exklusive Hotel- und Restaurantvorschläge sowie Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte entlang der Strecke. PORSCHE Oder: „Porsche 360+“, ein persönlicher Lifestyle-Assistent, der für den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht und exklusive Erlebnisse ermöglichen sollen. PORSCHE Und: „Porsche Impact“. Dabei handelt es sich um einen Emissions-Kalkulator, über den man seinen CO2-Fußabdruck kompensieren kann. PORSCHE Der 911 Carrera S kostet Österreich ab 145.583 Euro, der 911 Carrera 4S ab 155.179 Euro. Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar. PORSCHE 1/10

Einen Zusammenhang zu Fällen, die die Motorsteuerungssoftware betreffen, gebe es nicht, betonte Porsche. Diese Software spielt eine bedeutende Rolle beim Thema illegale Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung von Diesel-Fahrzeugen. Solche Abschalteinrichtungen hatten die Behörden auch in Porsche-Autos entdeckt.