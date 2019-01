46 Prozent mehr Gewinn Ferrari mit Rekord bei den Verkaufszahlen

Facebook

Nobelauto boomt © KK

Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat das Jahr 2018 mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Der Nettogewinn kletterte um 46 Prozent auf 787 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 0,1 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Abgesetzt wurden 9251 Boliden, was einem Plus von 10,2 Prozent gegenüber 2017 entspricht, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Der bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg um 8 Prozent auf 1,114 Milliarden Euro. Die Verschuldung sank gegenüber Ende 2017 von 473 Millionen Euro auf 340 Mio. Euro.

Erwartungen übertroffen

Mit den vorgelegten Zahlen übertraf Ferrari die Erwartungen von Analysten. Der börsennotierte Konzern bestätigte seine Ziele für das Gesamtjahr 2019, in dem 9.000 Autos verkauft werden sollen. Das bereinigte Ergebnis soll um 10 Prozent gegenüber 2018 auf 1,2 Milliarden Euro klettern.