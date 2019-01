Zu Spitzenzeiten sind bis zu 130.000 Touristen täglich in Venedig unterwegs. Die Einheimischen betrachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge. Am Mai sollen die Besucher je nach Jahreszeit eine Abgabe zwischen drei und zehn Euro zahlen.

Venedig © Moyseeva Irina - stock.adobe.com

Venedig will ab kommenden Mai Eintrittsgeld von Tagestouristen verlangen. Die Besucher sollen je nach Jahreszeit eine Abgabe zwischen drei und zehn Euro zahlen. Der Beschluss zur Einführung des Eintrittsgelds soll am kommenden Dienstag, den 5. Februar gefasst werden.

Landessteuer

Betroffen sind Tagestouristen, die per Auto, Zug oder Schiff anreisen, Passagiere von Kreuzfahrtschiffen inklusive. Am höchsten soll das Eintrittsgeld an Feiertagen sein, an denen der Besucherandrang am stärksten ist. Wer übernachtet, ist von der "Landesteuer" ausgenommen, ebenso Studenten der Ca'-Foscari-Universität und die Pendler, die zum Arbeiten in die Lagunenstadt kommen.

"Wir wollen Tagestouristen nicht bestrafen, sondern wir fordern von jedem einen Betrag für die Instandhaltung und die Sauberkeit der Stadt", sagt der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro.

Tagesausflüge sollen "gebucht" werden

Ziel des Mitte-rechts-Bürgermeisters sei es, Touristen innerhalb von drei Jahren dazu zu bringen, nicht nur Hotels, sondern auch Tagesausflüge zu buchen. Auf diese Weise möchte die Stadt die Besucherströme besser regeln.

Niedergang der Stadt aufhalten

Die Opposition im Gemeinderat fordert Kontrollen um sicherzustellen, dass die erwarteten bis zu 50 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen tatsächlich dem Kampf gegen den Niedergang der Stadt zugutekommen. Zu Spitzenzeiten sind bis zu 130.000 Touristen täglich in Venedig unterwegs. Die Einheimischen betrachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge.