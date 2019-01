Facebook

Roboter mit künstlicher Intelligenz © APA/dpa/Marijan Murat

Künstliche Intelligenz hält auch in Österreichs Wirtschaft Einzug. Das zeigt die aktuelle Studie von DXC Technology, bei der 500 Manager in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden.Sie besagt: "In Österreich verfügen bereits 42 Prozent der Firmen über erste praktische Erfahrungen mit KI-Technologien und setzen sie auch schon in Teilbereichen ein. Zum Vergleich: 46 Prozent der Schweizer Unternehmen und sogar 49 Prozent der deutschen Firmen haben bereits KI-Technologien in ihre Prozesse integriert.

Prozessautomatisierung

Doch laut Umfrage wollen in den nächsten Jahren die heimischen Unternehmenslenker verstärkt in diesen Bereich investieren. Dabei steht für die befragten österreichischen Manager die Prozessautomatisierung an erster Stelle. Darüber hinaus wollen die Firmen vorrangig in smarte Algorithmen investieren, mit denen die Menschen bei ihrer Arbeit besser unterstützt werden. Die große Mehrheit nimmt zudem Geld in die Hand, um insbesondere Vertriebsmitarbeiter noch besser mit Kundendaten zu versorgen. Predictive Maintenance - also die vorausschauende Wartung - steht als Anwendungsgebiet für KI bei knapp ebenso vielen hoch im Kurs. Kotras von DXC: "Beim Thema Künstliche Intelligenz stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. In den nächsten Jahren wird die Technologie stärker dafür eingesetzt werden, Routinearbeiten zu übernehmen um die Menschen zu entlasten. Damit können Mitarbeiter ihre Zeit, Energie und Talente für sinnvollere Aufgaben nutzen."