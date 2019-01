Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Albert Rothschild galt um 1910 als reichster Europäer © Austrian Archives / Imagno / pic

Am selben Tag, es ist der 15. Jänner 1955, als Louis Rothschild in der karibischen Montego Bay, Jamaika, einen Herzanfall erleidet und ertrinkt, beginnt im fernen Wien die Sprengung seines Palais in der Prinz-Eugen-Straße. Ein Ende wie aus einem schlechten Roman, befindet Roman Sandgruber - es ist der tragische Schlusspunkt in der Geschichte einer glanzvollen wie angefeindeten Dynastie in Österreich. Einer Dynastie, die das wirtschaftliche und politische Leben seit Metternich nicht nur prägte, sondern oft bestimmte. Wer sucht, findet Spuren der Rothschilds auch heute, doch verschwand mit Louis' Tod der große Name allmählich aus dem hiesigen Geschichtsbewusstsein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.