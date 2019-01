Kärnten Steigende Zinsen würden jeden dritten Hotelbetrieb gefährden

Ein Stresstest offenbart die dünne Liquiditätsdecke in Hotellerie. Steigende Zinsen würden jeden dritten Betrieb in Kärnten gefährden, sagt der Landesvorsitzende der Österreichischen Hoteliersvereinigung in Kärnten, Hubert Koller.

Unternehmer refinanzieren sich in der Hotellerie zumeist über Bankkredite, sagt Tourismusberater Thomas Reisenzahn © v.poth - stock.adobe.com

Der Tourismus in Österreich, auch in Kärnten, eilte zuletzt von Rekord zu Rekord. Mit dafür verantwortlich sind auch laufende Investitionen in die Qualität der Betriebe. So investierten Kärntner Hoteliers 2017 weit über 100 Millionen Euro in Verbesserungen und Erweiterungen. Zumeist refinanzieren sich die Unternehmer über Bankkredite, die derzeit außergewöhnlich günstig zu haben sind.

