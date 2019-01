Wie wichtig die Bewertungen der Gäste auf Google, Booking & Co sind, erzählt Experte Alexander Fritsch am 28. Jänner beim Tag der Kärntner Hotellerie im Casineum Velden. Hotels mit guten Bewertungen werden deutlich häufiger gebucht und können höhere Preise verlangen.

Bewertungen der Gäste sind mittlerweile entscheidend für Buchungen © georgejmclittle - stock.adobe.co

Meinungen und Erfahrungen anderer als Informationsquelle im Tourismus - sie werden immer wichtiger. Und der Zugang dazu ist heute so einfach wie noch nie. Bevor ein Urlaub gebucht wird, erfolgt auf diversen Bewertungsplattformen der Check. Von der Frage ob Kinder im Hotel willkommen sind bis hin zur Freundlichkeit des Personals oder der Sauberkeit der Zimmer – Gäste, die schon da waren, und niedergeschrieben haben, was in ihren Augen gut bzw. schlecht war, beeinflussen mit ihren Einträgen unser Buchungsverhalten.

