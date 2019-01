Chipsletten und Smarties Das sind die Mogelpackungen des Jahres 2018

Facebook

Beim Online-Voting haben 58,7 Prozent der Konsumenten für Chipsletten gestimmt ©

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat jetzt die Mogelpackungen 2018 veröffentlicht. Abgestimmt haben die Verbraucher im Rahmen einer Online-Umfrage. Das Votum sei so klar wie nie zuvor. Die Mogelpackung des Jahres 2018 sind die Chipsletten von Lorenz, denn in der Chipsdose ist drastisch weniger drin zum gleichen Preis. Dazu gibt es noch mehr Verpackungsmüll bezogen auf den Inhalt. Der Inhalt der Chipsdose schrumpfte von 170 auf 100 Gramm bei gleichem Preis. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 70 Prozent.

Auf Platz 2 findet sich die Truthahnsalami Light 1A von Dulano, die bei Lidl im Regal zu finden ist. Auf Platz drei der negativen Hitliste hat es der kleine rote Käse geschafft - Mini Babybel von Bel. Und auch die Smarties orten die Konsumenten eine Mogelpackung. Konkret reduziert Nestlé die Menge an Smarties in der sogenannten Riesenrolle. Statt 150 Gramm sind nur noch 130 Gramm Schokolinsen in der Packung. Das ist nicht die erste Füllmengenreduzierung. Vor gut vier Jahren wurden die Smarties noch in Verpackungen mit 170 Gramm verkauft. Bei unverändertem Preis sind die Schokolinsen durch den geschrumpften Inhalt über 15 Prozent teurer geworden. Über den gesamten Zeitraum von vier Jahren hinweg sind es sogar mehr als 30 Prozent.