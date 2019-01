Fotos aufgetaucht Wurde der neue Golf 8 ungetarnt gesichtet?

2019 soll in Wolfsburg der neue Golf 8 vom Fließband rollen. Auf einem Instagram-Account sind jetzt ungetarnte Bilder des neuen Golf aufgetaucht.

Erste Fotos des neuen Golf 8 bei einer Testfahrt sollen aufgetaucht sein © APA/AFP/RONNY HARTMANN

Der erste Erlkönig des Golf 8 ist ungetarnt auf Fotos auf einem Instagram-Account aufgetaucht. Die Bilder zeigen laut "Autobild", dass der Golf seiner Grundform treu bleibt. Die Front orientiere sich am T-Roc, die Scheinwerfer werden zum Kühlergrill hin schmaler, würden aber die Vieraugen-Optik behalten. Die Motorhaube gehe sehr rundlich in den Frontgrill über. Die Spiegel würden ebenfalls rundlicher scheinen, als beim Vorgänger. Auch am Heck seien Parallelen zum T-Roc erkennbar. Die Rückleuchten würden wie eine Mischung aus dem aktuellen Golf und dem Kompakt-SUV wirken, aber anscheinend eine Leuchtengrafik mit vier einzelnen Punkten enthalten.

2019 Volkswagen Golf VIII Photographed Without Camouflage At McDonald’s https://t.co/xS2cRZ2mp7 — Flyin18T (@Flyin18T) 20. Januar 2019