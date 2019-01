Facebook

Das Interesse an der Lehre nimmt zu © Brugner

Die demografische Entwicklung mündet wohl zwangsläufig im Kampf um die Jugendlichen. 2018 haben sich dabei die Karten der Kärntner Lehrbetriebe gegenüber den Schulen weiter verbessert: 48,9 Prozent der 15-Jährigen begannen eine Lehre, 2017 waren es noch 47,5 Prozent. Das zeigen aktuelle Zahlen der Wirtschaftskammer. Österreichweit stieg die Zahl der Lehreinsteiger 2018 um 4,7, in Kärnten überdurchschnittlich um 5,5 Prozent. „Betrachtet man die letzten zwei Jahrgänge, haben wir mit 15 Prozent im Bundesvergleich das mit Abstand größte Plus zu verzeichnen“, sagt Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle in der Kärntner WK. Vor allem in Klagenfurt-Land, St. Veit und Villach-Land stieg die Zahl der Lehrlinge 2018 kräftig. Rechnet man die (stagnierende) überbetriebliche Ausbildung hinzu, nahm die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr in Kärnten um 2,8 Prozent auf 2349 zu.