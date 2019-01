Gesetzesänderung Warum Würstelstände keine Genehmigung mehr haben

Laut ORF sind derzeit in Wien zahlreiche Würstelstände ohne Genehmigung. Ihr eigentlich unbefristeter Vertrag sei nämlich nach einer mehrjährigen Übergangszeit abgelaufen.

Einige Würstelstände in Wien haben derzeit keine Genehmigung © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Stadt Wien hat 2013 das Gebrauchsabgabengesetz geändert. Davon betroffen sind laut einem Bericht des ORF auch rund 300 Würstelstände mit ursprünglich unbefristetem Vertrag. Sie hätten sich neu bewerben müssen. Im Grunde ein Formalakt, viele haben es aber nicht getan. Betroffen sind laut den Behörden 75 Würstelstände.

Sie werden jetzt noch einmal aufgefordert, die Unterlagen einzureichen. Wobei man bei der Behörde noch abwartet, denn viele haben wohl bis zum letzten Tag damit gewartet, in der Hoffnung, dass es doch Ausnahmen gibt. Bei einigen Ständen könnte es auch so sein, dass es sie gar nicht mehr gibt, also der Betreiber schon zugesperrt hat, heißt es.

In einem nächsten Schritt sollen deshalb alle Stände persönlich von Beamten überprüft werden. Zeigt sich ein Betreiber dann weiter unkooperativ, können die Stände auch gesperrt und zwangsgeräumt werden, heißt es.