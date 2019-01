Facebook

Das Jahr 2018 war für Springer-Reisen, eines der führenden Reisebüros in Südösterreich, ein starkes Jahr: „Die gute Wirtschaftslage, hohe Reisebereitschaft und ein extremer Frühbuchertrend“ schlugen sich in knapp fünf Prozent höheren Umsätzen nieder. Diese belaufen sich 2018/2019 hochgerechnet auf 51,5 Millionen Euro; dazu kommen die 9,8 Millionen vom Reiseveranstalter Springer-Helios. Noch vor dem Sommer schien das Buchungsplus noch üppiger auszufallen, doch der „Jahrhundertsommer“ in Teilen Mittel- und Nordeuropas bremste die Zahl kurzfristiger Buchungen. Darunter habe auch das sonst boomende Kroatien gelitten.

