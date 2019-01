Um 74 Milliarden Dollar will der US-Pharma-Konzern den Biotechkonzern Celgene schlucken.

Mega-Deal in der US-Pharmabranche: Bristol-Myers Squibb will den Biotechkonzern Celgene für rund 74 Milliarden Dollar (65 Milliarden Euro) übernehmen. Der Aufsichtsrat von Celgene hat dem Geschäft bereits zugestimmt, wie Bristol-Myers am Donnerstag mitteilte.

Die Aktionäre von Celgene sollen je eine Aktie von Bristol-Myers sowie 50 Dollar in bar je gehaltener Aktie erhalten. Durch den Zusammenschluss entstünde ein führendes Unternehmen in den Bereichen Krebs, Immunologie, Entzündungs- sowie Herzkreislauferkrankungen.