Wiener Börse Mehr als 20 Prozent Jahresverlust

2018 lag der Verlust an der Wiener Börse bei 20 Prozent © APA/HELMUT FOHRINGER

Der österreichische Aktienindex ATX hat am Freitag, am letzten Handelstag des Jahres, nach einer verkürzten Sitzung mit 2745,78 Punkten geschlossen. Für Freitag bedeutet das ein Plus von 2,41 Prozent oder 64,53 Punkte. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per 28.12. 674,36 Punkte oder 19,72 Prozent im Minus.

Das Jahreshoch lag Ende Jänner noch mehr als tausend Punkte darüber bei 3700 Einheiten. Am kommenden Montag (31.12.) und Dienstag (1.1.) bleibt die Wiener Börse geschlossen. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 2,34 Prozent oder 31,74 Punkten bei 1387,73 Einheiten.

Generell war das Jahr 2018 für Anleger kein Grund zum Feiern. Auch der deutsche DAX verbuchte einen Kursverlust von rund 20 Prozent. Der US-amerikanische Dow Jones 30 Industrial verlor rund 7 Prozent, der japanische Nikkei verzeichnete ein Minus von 12 Prozent. "Das Börsenjahr 2018 war ein Reinfall", fasste Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Market zusammen. Mit einem Kursverlust in der Größenordnung von 20 Prozent beim ATX und DAX dürfte zu Jahresbeginn kaum jemand gerechnet haben.

Steigende US-Zinsen verdarben Kauflaune

Im nun zu Ende gehenden Jahr verdarben die steigenden US-Zinsen vielen Anlegern die Kauflaune. Hinzu kam die Befürchtung, der amerikanisch-chinesische Zollstreit könnte die Weltkonjunktur schwächen, außerdem die Unsicherheit über den Brexit sowie die immer wieder aufkeimenden Haushaltsprobleme Italiens.

Nach Einschätzung von Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarkt-Analyse der Baader Bank AG, hängt 2019 sehr viel von politischen Faktoren ab. "Das westliche Bündnis muss reaktiviert werden", sagte Halver gegenüber Reuters TV. Wenn die Politik 2019 nicht mitspiele, werde es wieder ein schlechtes Jahr. Generell sind sich Analysten einig, dass 2019 die Kursschwankungen beispielsweise im Dax noch zunehmen werden.