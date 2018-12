2019 will die Landwirtschaftskammer den Druck erhöhen, damit die Herkunftsbezeichnung der Speisen in Kantinen und Großküchen zur Pflicht wird. Das Vorhaben steht im Regierungsprogramm.

© Rido - Fotolia

Die Landwirtschaftskammer kündigt an, sich 2019 besonders auf die Umsetzung der Regierungsvereinbarung zu konzentrieren, in der die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und für Verarbeitungsprodukte fixiert worden ist. Das betrifft also Kantinen, Mensen, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kasernen. Die Großküchen bewirten ihre Gäste Tag für Tag mit 2,5 Millionen Portionen Essen.

"Obwohl immer mehr Menschen ihr Essen nach Qualität und Herkunft auswählen wollen, ist das oft in der Gemeinschaftsverpflegung nicht möglich. Jeder Gast hat aber das Recht zu wissen, wo seine Mahlzeit herkommt. Das gilt auch für verarbeitete Produkte", sagt Kammerpräsident Josef Moosbrugger.

Vorbild Schweiz

Vorbild für die Herkunftskennzeichnung sei die Schweiz, wo bereits 1996 eine verpflichtende Kennzeichnung für Fleisch in der Außer-Haus-Verpflegung eingeführt wurde, die einfach und unbürokratisch funktioniere. Seit 2003 müssen im Nachbarland auch bei Eiern das Herkunftsland und die Haltungsform angeführt werden.

Mit "Gut zu wissen" gibt es bereits eine freiwillige Initiative der Landwirtschaftskammer, an der sich mehrere Catering-Unternehmen (unter anderem DoN in den Zügen der ÖBB) und Großküchen beteiligen, die Rückmeldungen der Konsumenten sei positiv, so die Kammer.

Mossbrugger: "Umfragen und Kaufverhalten zeigen uns, dass Konsumentinnen und Konsumenten dann bevorzugt zu österreichischen Produkten greifen, wenn deren Herkunft erkennbar ist."