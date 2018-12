Facebook

Der Schweizer Baukonzern Implenia hat gemeinsam mit dem deutschen Baukonzern Hochtief einen Auftrag der Deutschen Bahn in München erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei knapp 400 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die beiden Unternehmen seien je zur Hälfte an der Arbeitsgemeinschaft beteiligt.

Unter der technischen Federführung von Implenia werde die Arbeitsgemeinschaft die zentrale Haltestelle Marienhof im Herzen von München erstellen. Die Ausführungsarbeiten starten zu Beginn des Sommers 2019, wie es weiter heißt.

Die neue Station befindet sich in rund 40 Metern Tiefe. Auf der untersten Ebene werden die 210 Meter langen Bahnsteige liegen, gefolgt von einem rund 14 Meter hohen Verteilergeschoß und einem Sperrgeschoß mit den Auf- und Abgängen zur neuen S-Bahn-Station sowie einem Übergang zur bestehenden U-Bahn. Die unter der Randbebauung liegenden Bahnsteigbereiche werden bergmännisch vom Tunnel aus errichtet.