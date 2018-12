Bis 2030 soll die Menge an Plastikmüll weltweit um 80 Prozent steigen, so eine Prognose von McKinsey. Das lasse sich nicht aufhalten. Der Grund: Viele aufstrebende Länder der Erde haben Nachholbedarf. Andererseits werde auch die Recyclingquote zunehmen.

© Richard Carey - stock.adobe.com

Das führende Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert - trotz aller politischen Anstrengungen und Verordnungen - einen weltweiten Anstieg der Menge an Plastikmüll um 80 Prozent bis 2030. Im Gegenzug könnte aber auch die Recyclingquote von derzeit 16 auf 50 Prozent steigen.

Auch in Europa werde die Menge an Plastikmüll steigen, die Zunahme im internationalen Vergleich aber nicht so dramatisch sein. Eruopaweit werde es 2030 rund 40,9 Millionen Tonnen an Plastikmüll geben, ein Zuwachs um 12 Prozent, so McKinsey.

Was mit dem Plastikmüll passiert

Weltweit wurden 2016 der Analyse zufolge rund 260 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Mehr als die Hälfte davon - 150 Millionen - entfielen auf so genannte kurzlebige Anwendungen. Dazu zählen Plastikverpackungen wie Tüten, Wegwerfbecher, Strohhalme, Folien oder Einwegflaschen. 110 Millionen Tonnen Plastikmüll wurden durch "langlebige Anwendungen" verursacht. Dazu zählt Plastik, das erst nach mehrjährigem Gebrauch auf dem Müll landet, z.B. in Form von Stoßstangen, Fensterrahmen oder Rohren aus PVC. Nur gut 16 Prozent (40 Millionen Tonnen) des gesamten Plastikmülls wurden für Recycling gesammelt. Die restlichen 220 Millionen Tonnen wurden zu 25 Prozent verbrannt oder landeten zu 40 Prozent auf Landdeponien oder zu 20 Prozent unreguliert in der Umwelt auf Müllkippen oder in den Weltmeeren, mit teils verheerenden Konsequenzen für die Natur.

Warum die Menge noch steigen wird

Warum McKinsey davon ausgeht, dass die weltweite Plastikmenge noch steigen wird? "Viele aufstrebende Volkswirtschaften haben Nachholbedarf: Die Zahl an Autos sowie deren Konstruktionsweise, und Konsumgüterprodukten sowie der Wohnungsbau in Städten werden gerade in Asien und Afrika enorm zunehmen", begründet McKinsey-Partner Jakob Fischer diese Entwicklung. "Das lässt sich nicht aufhalten."

Doch treibe zugleich die chemische Industrie dazu an, dass die Recyclingquote ansteigt. In Europa beträgt diese Quote derzeit 22 Prozent und könnte langfristig auf 65 Prozent steigen. Dazu müssten neue Verfahren entwickelt werden, um aus Plastik Öl und chemische Zwischenprodukte rückzugewinnen.