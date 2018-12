Facebook

Von links: Benjamin Wakounig, Peter Jozef Cesnik, Carmen Goby, Milan Predan © Daniel Raunig

Von links: Benjamin Wakounig, Peter Jozef Cesnik, Carmen Goby, Milan Predan © Daniel Raunig

Bei traumhaften Wirtschaftsdaten kein Wunder, dass die Stimmung beim 4. Wirtschaftsempfang des Slowenischen Wirtschaftsverbandes SGZ im Slowenischen Generalkonsulat sehr fröhlich war. 130 Gäste freuten sich beim grenzüberschreitenden networking über den Export Kärntens nach Slowenien im Wert von 320 Millionen Euro und einen Import von 240 Millionen Euro. Sehr erfolgreich sei der Kärnten-Export in den Bereichen Dienstleistungen und Versicherungen und bei Holz und Maschinen, erklärte SGZ-Präsident Benjamin Wakounig. Österreich exportiere Waren im Wert von 2,9 Milliarden nach Slowenien, der slowenische Export betrage 2,2 Milliarden Euro. Slowenien sei weltweit der größte Pro-Kopf-Konsument österreichischer Waren, hob Generalkonsul Milan Predan hervor.

Als Indikator für Sloweniens prosperierende Wirtschaft mag auch der Tourismus gelten: Besuchten 1991 erst 1,4 Millionen Touristen pro Jahr unser Nachbarland, so waren es 2017 schon 4,3 Millionen.

Eine grenzüberschreitende Lösung im Bereich der Dienstleistungen stehe noch aus, schnitt Predan ein Problemfeld an. Es sei berechtigt, gegen Lohndumping anzukämpfen, die Maßnahmen müssten aber angemessen sein.

