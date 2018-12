KV-Runde von Protesten begleitet. In großen Ketten wie Billa, dm, Interspar, Kika. Lidl, Sport Direct finden Betriebsversammlungen statt.

Am Montag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arbeitnehmer protestieren gegen "Sale"-Angebot der Arbeitgeber © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Gehaltsverhandler für die Handelsangestellten kehren nun doch wieder an den Verhandlungstisch zurück. Heute haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einen neuen Termin geeinigt. Die mittlerweile fünfte Runde für die Handelsangestellten findet nun am kommenden Montag (17. Dezember) statt. Verhandlungsbeginn ist um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich.

Für die Handelsarbeiter wird am 19. Dezember verhandelt, ebenfalls in der Wirtschaftskammer, teilte die Arbeitgeberorganisation am Mittwoch mit.

Proteste diese Woche

Nach dem vorläufigen Abbruch der Verhandlungsrunde vorige Woche hatten Proteste stattgefunden, vor allem am 8. Dezember, dem zweiten vorweihnachtlichen Einkaufssamstag. In den großen Ketten (Billa, dm, Interspar, Kika, Lidl, Sport Direct und anderen) sind von der Arbeitnehmervertretung für diese Woche Betriebsversammlungen einberufen worden.

Bei den Verhandlungen geht es um die Gehaltserhöhungen und rahmenrechtlichen Änderungen für mehr als 400.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Autohandel. Der Abschluss gilt ab Jänner 2019. Die Gewerkschaft fordert für die Handelsangestellten ein Gehaltsplus von 3,5 Prozent, in jedem Fall müsse ein Dreier davorstehen.