EZB wird wohl erst 2020 die Zinsen anheben © Daniel Berkmann - stock.adobe.co

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht der Rating-Agentur Fitch wegen schwächerer Konjunkturaussichten wahrscheinlich erst 2020 die Zinsen anheben. Die Euro-Wächter dürften daher ihren Ausblick in den nächsten Monaten verändern, prognostizierten die Bonitätswächter am Mittwoch in London.

Bisher stellt die Europäische Zentralbank (EZB) in Aussicht, die Schlüsselsätze noch bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus nicht anzutasten. Volkswirte erwarten daher die erste EZB-Zinsanhebung seit 2011 gegen Ende 2019.

Ihre billionenschweren Anleihenkäufe wird die EZB laut den Fitch-Prognosen voraussichtlich zum Jahreswechsel einstellen. Da dies in einer Zeit zunehmender Unsicherheit geschehe, sei es womöglich nötig, länger an den niedrigen Zinsen festzuhalten. Der Leitsatz zur Versorgung der Banken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.