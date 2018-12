Saisonstart am 7. Dezember Wie das Nassfeld fürs Skifahren begeistern will

Facebook

Am 7. Dezember startet das Nassfeld in die Wintersaison © Nassfeld/Heckmair

Am 7. Dezember startet das Skigebiet Nassfeld in die Wintersaison. Sieben Millionen Euro wurden in die Verbreiterung von Pisten, neue Pistengeräte, Ladestationen für E-Autos am Parkplatz der Kabinenbahn Millennium-Express und in Hotelumbauten investiert, erzählt Christopher Gruber, Geschäftsführer der "NLW Tourismus Marketing GmbH", die für die Regionen Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee zuständig ist.

Zu den größten Investitionen zählen die Luxusappartements im Viersterne-Lake-Resort Pressegger See. Und im Skigebiet Weißbriach/Gitschtal gibt es eine neue Pumpstation mit Speicherteich für eine effizientere Beschneiung der Pisten. "850.000 Euro wurden investiert, knapp 350.000 Euro davon konnten durch freiwillige Spenden aus Bevölkerung und Wirtschaft aufgebracht werden", so Gruber. Sämtliche Marketingmaßnahmen zielen in dieser Saison auf das junge Publikum ab. Familien mit Kindern und Jugendliche sollen durch unterschiedlichste Angebote verstärkt animiert werden, auf die Piste zu gehen.

Christopher Gruber und Ingeborg Schnabl von der NLW Tourismus Marketing GmbH haben die Aktivitäten für die kommende Saison präsentiert Foto © Hannes Krainz

Unter dem Motto "Nassfeld Ski Surprise" gibt es von 7. bis 22. Dezember, 5. bis 19. Jänner und 16. März bis 22. April das Angebot, dass Kinder unter 10 Jahren kostenlos im Zimmer der Eltern bzw. Großeltern nächtigen, Verpflegung inklusive, und auch der Skipass ist gratis, so Gruber. Verlängert werde außerdem die Aktion "Kids Suprise", bei welcher Kinder unter 10 Jahren jeden Samstag die ganze Saison lang die Tageskarte um 10 statt 24 Euro erhalten.

Überraschungen buchbar

Auch Überraschungen macht das Nassfeld möglich. Wer Freunde oder Familie überraschen will, kann beispielsweise ein Sekt-Frühstück im Millennium-Express buchen, Wellness-Pakete oder exklusiv eine Piste inklusive Namensbranding.

Unter dem Titel "Ski4You - vier Skigebiete, ein gemeinsames Ziel" haben sich die vier Skigebiete Turrach, Bad Kleinkirchheim, Katschberg und Nassfeld zusammengeschlossen, und wollen der jungen Generation wieder Lust auf Skifahren machen. Gemeinsam wird ein Shuttle finanziert, das abwechselnd alle vier Skigebiete anfährt. Abfahrt ist in Völkermarkt, Wolfsberg, St. Veit, Feldkirchen,Villach und Klagenfurt. Der Bus ist bei Kauf einer Tageskarte gratis. Infos unter www.ski4you.at.

