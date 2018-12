Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit 933 von 1000 Punkten holt T-Mobile Platz eins, sieben Punkte vor A1 © T-Mobile

Beim jährlichen Mobilfunk-Netztest des deutschen Fachmagazins "Connect" hat sich T-Mobile Austria vom dritten Platz im Vorjahr heuer auf den ersten Rang verbessert. Allerdings gibt es bei der Netzqualität der österreichischen Mobilfunker nur geringe Unterschiede - auch Hutchison ("3") erhielt mit 872 Punkten die Note "Sehr gut", hinter T-Mobile (933 Punkte) und Marktführer A1 (926 Punkte).

Gepunktet hat T-Mobile vor allem durch Verbesserungen in der Sprachtelefonie, so die Tester. Auch "3" hat sich in der Sprachtelefonie leicht verbessert, aber in der Datendisziplin etwas nachgelassen.

Beim "Connect"-Netztest in Deutschland hat die T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom mit 888 Punkten am besten abgeschnitten - wäre mit diesem Ergebnis in Österreich aber nur auf Platz drei gelandet.

Tests im Auto und zu Fuß

Die Tests in Österreich fanden heuer vom 20. Oktober bis 9. November statt. In Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen wurden Telefonie-Datenmessungen in fahrenden Fahrzeugen getestet. Getestet wurde auch zu Fuß in Cafés, Museen, Bahnhofshallen und Flughafenterminals sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf Verbindungen zwischen den Städten wurde außerdem die Qualität der Mobilfunkversorgung in Fernverkehrszügen geprüft.

Die Einzelergebnisse

T-­Mobile: In diesem Jahr heißt der Österreich-­Gewinner T-­Mobile. Bemerkenswert ist, dass sich der Anbieter vom dritten Platz im Vorjahr auf den ersten Rang hochgekämpft hat. Dieser Klimmzug gelingt T-­Mobile Austria vor allem aufgrund deutlich verbesserter Ergebnisse in der Sprachdisziplin. Das connect Urteil „sehr gut“ entspricht der Schulnote 1,2.

A1 Telekom: Mit sieben Punkten Differenz zum Testsieger landet A1 Telekom nur knapp dahinter auf Platz 2. Im Crowd-­Ergebnis liegt A1 sogar vorn, bei den Sprach-­ und Daten-­ ergebnissen nur jeweils knapp hinter dem Gewinner. In Kleinstädten führt der Anbieter knapp vor T-­Mobile und deutlicher vor Drei. Das connect Urteil „sehr gut“ steht auch hier für die Schulnote 1,2, allerdings mit einer etwas geringeren Punktzahl als bei T-­Mobile.

Drei: Im Vergleich zum Vorahr zeigt Drei eine leichte Verbesserung bei der Sprache und eine leichte Verschlechterung bei den Daten, das Gesamtergebnis liegt ungefähr auf Vorjahresniveau. Punkte büßt Drei im neuen Crowd-­Score ein – vor allem bei der ermittelten 4G-­Abdeckung. Insgesamt ist das Ergebnis aber immer noch „sehr gut“ (Schulnote 1,4).