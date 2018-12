Arbeitslosenquote 9,5 Prozent Arbeitslosigkeit sinkt in Kärnten um 8,9 Prozent

Facebook

Vor allem die Zahl der älteren Arbeitslosen ist in Kärnten nach wie vor hoch

Wie schon in den vergangenen Monaten auch entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Kärnten weiter positiv. Im November ist die Zahl der Arbeitslosen um 7,9 Prozent gesunken, die Zahl jener in Schulung um 15,4 Prozent. In Summe hat die Zahl der Arbeitslosen damit um 8,9 Prozent abgenommen. Besonders hoch ist das Minus mit 10,9 Prozent bei den Männern, und auch bei den Jugendlichen wird ein Rückgang von 14,8 Prozent verzeichnet.

Im November waren in Kärnten 25.264 Menschen ohne Arbeit (2917 davon in Schulung). Die Zahl der Beschäftigten ist um 1,5 Prozent (3000 Personen) auf 212.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 10,4 Prozent, heuer sind es 9,5 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen ist um 29,4 Prozent auf 3602 gestiegen.

Noch immer viele ältere Arbeitslose

Erfreulich ist auch, dass es bei den älteren Arbeitslosen zwar einen kleinen aber doch einen Rückgang von 0,8 Prozent gibt. Trotzdem sind hier noch immer 7918 Personen ohne Arbeit, ein großer Teil davon ist über 50.

Besonders hoch ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Kärnten in den Bereichen Metall und Elektro mit 16,1 Prozent sowie Holz mit 13,7 Prozent. Und auch bei den Technikern gibt es ein kräftiges Minus von 18,2 Prozent.