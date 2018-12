Gute Stimmung, starke Frequenzen, aber noch kein Kaufansturm meldet der Kärntner Handel nach dem ersten Einkaufssamstag. Stark im Trend liegen Gutscheine. Der Saisonstart in den Skigebieten hilft dem Sportartikelhandel.

Die Kauflust ist noch ausbaufähig © APA/GEORG HOCHMUTH

Zufrieden bilanziert Raimund Haberl, Spartenobmann des Handels in der Wirtschaftskammer nach dem ersten Einkaufssamstag. Blitzumfragen hätten gezeigt, dass die Frequenzen in den Geschäften hoch waren. "Es wird informiert und sondiert. Der Kaufanstrum lässt noch auf sich warten", so der Villacher Farbenfachhändler.