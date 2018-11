Peter Oswald, globaler CEO der Mondi Group, über den Personalabbau in Zeltweg, selbstlernende Papiermaschinen, innovativen Papierersatz für Plastikverpackung und „das Verbrennen der Wälder für übersubventionierte Biomasse“.

Peter Oswald © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

In die Zukunft der Arbeitswelt mit Robotern und künstlicher Intelligenz blicken Topmanager und Wissenschaftler aus aller Welt beim 10. Global Peter Drucker Forum in der Hofburg in Wien. Tenor: Im Mittelpunkt der Innovation müsse der Mensch stehen. Als Innovationstreiber sieht sich auch die Mondi Group.

