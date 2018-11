Facebook

50 Windräder sollen laut Masterplan bis 2025 in Kärnten ihren Dienst versehen © KK

Zwei Windräder der AAE Naturstrom verrichten am Plöckenpass mit einer Leistung von 1,3 MW ihre Arbeit: So mager stellt sich bisher die Windenergie-Ausbeute in Kärnten dar. Dabei sollen laut des 2014 verabschiedeten Energiemasterplan des Landes in sechs Jahren 25 Mal so viele Windräder in Kärnten stehen: 50 Windkraftanlagen mit einer Produktion von 250 GWh. Die Erzeugungsleistung entspräche rund 5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Kärnten. Bis 2030 sieht die „IG Windkraft“ sogar ein Potenzial in Kärnten von 925 GWh, das wären dann bereits 16,5 Prozent des dann erwarteten Stromverbrauchs.

50 Windräder bis 2025: Ein „Kuchen“, von dem die Kelag „ein möglichst großes Stück“ haben will, sagt Vorstand Manfred Freitag zur Kleinen Zeitung. Landesweit würden sich bereits internationale Interessenten um Standorte bemühen – die Kelag könne dem im Kernmarkt nicht tatenlos zusehen, zumal sie bereits im Burgenland, Rumänien, Bulgarien und Kroatien Windparks betreibt. Nun wolle man auch in Kärnten „einen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, meint Freitag.

