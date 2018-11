Für Schlagkraft am Markt muss die Zahl der Kärntner Tourismusregionen gestrafft werden. Poker um einen Abgaben- und Werbekuchen in zweistelliger Millionenhöhe.

Von Katschberg bis Rosental, Hohe Tauern bis Lavanttal ist Kärntens Tourismus in 14 Regionen organisiert. Selbst die Geschäftsführer sind sich einig, dass das zuviel ist. "Viele Jahre wurde über die Stärkung der Tourismusregionen geredet, jetzt packen wir es in einem breit angelegten Prozess an. Davon profitiert der gesamte Tourismusstandort", will nun Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP) "eine schlankere und schlagkräftigere Regionsstruktur schaffen, um noch stärker am internationalen Tourismusmarkt auftreten zu können. Nur Regionen, die auch die finanziellen Mittel für die Bewerbung haben, können international erfolgreich sein."

33 Millionen Tourismusabgaben

Denn Kärntens Werbemittel sind ohnehin beschränkt. Rund 16 Millionen Euro kommen aus der Tourismusabgabe der Betriebe (3,98 Promille vom Umsatz), rund elf Millionen aus der Ortstaxe (von 38 Cent bis zwei Euro je Gast und Nächtigung), sowie rund sechs Millionen aus der Nächtigungstaxe (50 Cent). Den Gesamtkuchen von rund 33 Millionen Euro im Jahr teilen sich zu etwa je einem Drittel die Kärnten Werbung, die 14 Regionen und die Tourismusverbände in 31 Gemeinden.

"Ich kann allen Regionen Kooperationsbereitschaft bescheinigen und die Mittel, die wir poolen, steigen jährlich", sagt Kärnten Werbung-Chef Christina Kresse. "Verkaufsförderung, Produktentwicklung und Internationalisierung verlangen aber größere Einheiten". Für Zafoschnig geht darum, "die Strukturen zu straffen, um die Tourismusmittel noch gezielter einzusetzen, um die Schlagkraft der Regionen zu erhöhen."

Vorschläge von eins bis sieben

Von den 14 Regionen erfüllen derzeit vier – die Carnica Region Rosental, Mittelkärnten, Lavanttal, sowie Lieser- und Maltatal – nicht einmal die Vorgaben nach dem Tourismusgesetz. Dafür muss eine Region eine Million Nächtigungen, oder zwei Millionen Abgabenaufkommen, oder zehn Gemeinden aufweisen. Radikale Straffungsvorschläge sehen ganz Kärnten als eine Region, mutige drei bis vier Regionen, realistisch könnten es im Poker mit Bürgermeistern, Wirtschaft und Verbänden sieben werden.

"Zukunftsklausuren"

In der heutigen Sitzung der Landesregierung will Zafoschnig den Prozess der Evaluierung starten. Mit breiter Einbindung der Stakeholder sollen zunächst fundierte Parameter für die Regionsbildung erarbeitet werden: Welche Herausforderungen stellen sich an eine zukünftige Destination? In Abgleichung mit dem Kärntner Tourismusgesetz soll es dann einen Vorschlag für "Regionen neu" geben. Neben Orientierungsgesprächen mit den Interessensgruppen sollen ferner "Zukunftsklausuren" den Umsetzungsprozess begleiten, mit Workshops in den einzelnen Regionen. Bis Ende Juni 2019 soll dann ein Verordnungsentwurf vorliegen, der in Begutachtung gehen kann.

"Es wird keine Zwangsverordnung ohne Einbindung der regionalen Unternehmer und Gemeinden geben. Ich erhoffe mir jedoch den entsprechenden Mut und Weitblick seitens der Tourismuswirtschaft in der Diskussion", eröffnet der Tourismuslandesrat einen breiten Diskurs und sieht für den Aufbruch Rückenwind durch die passablen Gästezahlen. "Ich will den Tourismus zukunftsfit machen, nicht den Status verwalten. Die Ausgangslage könnte derzeit nicht besser sein."

