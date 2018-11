Einigung nach Marathon Metaller: Löhne steigen im Schnitt um um 3 bis 4,3 Prozent

Löhne und Gehälter in der Metalltechnischen Industrie werden um durchschnittlich 3,46 Prozent erhöht. Höhere Zuschläge, Lehrlinge erhalten mehr Geld.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Streiks abgewendet: Nach sieben Runden einigten sich die Verhandler auf einen neuen Metaller-KV. Die Entgelte steigen um 3,0 bis 4,3 Prozent, im Schnitt steigen die Löhne und Gehälter in der Metalltechnischen Industrie - rückwirkend per 1.11.2018 - um durchschnittlich 3,46 Prozent.

Nach 64 Stunden in sieben Verhandlungsrunden hat es am Sonntagabend die ersehnte Einigung im Metaller-KV für die Metalltechnische Industrie (FMTI) mit 130.000 Beschäftigten gegeben. Damit wurden weitere von der Gewerkschaft angedrohte Streiks abgewendet. Der Abschluss gilt grundsätzlich für alle Lohnrunden - und speziell für 60.000 weitere Metaller in anderen Teilbereichen - als richtungsweisend.

Neben umfangreichen Zugeständnissen im Rahmenrecht als Ausgleich für die neuen Arbeitszeitregeln, die den 12-Stundentag und die 60-Stundenwoche erleichtern, erhalten die Mitarbeiter doch recht ordentliche Erhöhungen der Löhne bzw. Gehälter. Es gibt ab 1. Juli 2019 Zuschläge von 100 Prozent für die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bzw. ab der 51. Wochenstunde. Der Lohn-/Gehaltsanstieg ist gestaffelt. Es gibt ein Plus von 3,0 bis 4,3 Prozent. Auch Lehrlinge bekommen künftig mehr Geld.

Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie: „Dieses Paket ist eine Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erhalten damit bei einer aktuellen Inflationsrate von rund 2 % einen deutlichen Reallohnzuwachs, das haben wir auch von Beginn an garantiert. Der Abschluss liegt angesichts der sich eintrübenden Konjunkturprognosen am oberen Limit.“