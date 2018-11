Annäherungen in Runde sechs, beim Geld spießt es sich aber nach wie vor. Sonntag ab 11 Uhr will man einen weiteren Versuch unternehmen zu einem Abschluss zu kommen.

Arbeitgeber-Vertreter Christian Knill © (c) APA/ROBERT JAEGER

Bei den Lohnverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber einander zuletzt zwar näher gekommen, zu einer Einigung hat es aber in der bereits sechsten Gesprächsrunde auch nach 15 Stunden zähen Ringens bis Freitagmorgen nicht gereicht. Heute (Sonntag) Vormittag ab 11 Uhr will man einen weiteren Versuch unternehmen zu einem Abschluss zu kommen.

Warnstreiks

In der vergangenen Woche hatten die Gewerkschaften den Druck bereits mit kurzen Warnstreiks verstärkt. Sollte die Arbeitgeberseite wieder nicht nachgeben, sollen ab Montag ganze Arbeitsschichten ausfallen. Zwar hat es nach Darstellung beider Seiten zuletzt Bewegung gegeben, vor allem beim Prozentsatz der Lohnerhöhungen liege man aber noch weit auseinander, sagen die Gewerkschafter. Die Arbeitnehmer waren auch in die sechste Verhandlungsrunde mit einer Fünf-Prozent-Forderung gegangen. Annäherungen scheint es bei Abfederungen zum 12-Stunden-Tag zu geben. In der Metalltechnischen Industrie sind rund 130.000 Arbeitnehmer beschäftigt.

Streik der Metaller