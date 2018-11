Offner Werkzeugindustrie "Laut Aushang Streik am Betriebsgelände verboten"

Facebook

Gernot Kleißner (rechts): "Betriebsversammlungen gibt es am Dienstag zum Beispiel bei Bifrangi, Danieli und der Offner Werkzeugindustrie © Zarfl

In Kärnten gehen heute wie in allen anderen Bundesländern auch die Betriebsversammlungen und Warnstreiks in mehreren Betrieben der Metalltechnischen Industrie weiter. Gestreikt wird laut Gewerkschaftssekretär Gernot Kleißner unter anderem bei den Firmen Bifrangi in Althofen und Danieli in Völkermarkt.

