Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Youtube spannt Influecer im Kampf gegen EU ein © AP

Die EU verhandelt derzeit über die Reform des Urheberrechts. Die aktuellen Regelungen sind ein Flickwerk, das im Laufe der letzten 30 Jahre entstanden ist. Nun soll das Urheberrecht auf neue Beine gestellt werden und dem Internet-Zeitalter angepasst werden.

Bereits im September hat deshalb das Parlament seine Position in der Frage klar gestellt, welche die Grundlage für die Verhandlungen mit Kommission und Rat bildet. So sollen Suchmaschinen wie Google sollen zur Bezahlung für angebotene fremde Nachrichteninhalte verpflichtet werden. Außerdem sollen Plattformen für etwaige Verstöße gegen das Urheberrecht "haftbar" gemacht werden. Diese Verpflichtung soll nur für Plattformen wie Google oder Facebook gelten, die "große Mengen" an Uploads anbieten und diese "bewerben". Kleine Unternehmen sollen davon ausgenommen werden. Verpflichtende Upload-Filter werden hingegen nicht vorgeschrieben.

Youtube dagegen

Doch bei den großen Netzwerken regt sich Widerstand. Vor allem Youtube wehrt sich gegen die Bestimmung, dass das Unternehmen künftig für Urheberrechtsverstöße seiner Nutzer haftbar gemacht werden soll. Im Oktober hat YouTube-Chefin Susan Wojcicki Anbieter von Videoinhalten auf der Google-Plattform aufgerufen, in der Debatte um die EU-Urheberrechtsreform gegen mögliche Upload-Filter zu protestieren.

Sie sollten sich darüber informieren, wie der umstrittene Artikel 13 der geplanten Urheberrechtsrichtlinie ihre YouTube-Kanäle betreffen werde "und sofort handeln", schrieb sie in ihrem vierteljährlichen Brief an Autoren am Montag. So sollten sie online argumentieren, warum das Geschäft der Videoautoren wichtig sei.

Youtuber reagieren

Der Ruf der Google-Managerin wurde gehört. Inzwischen gibt es mehrere Videos, die prophezeien, dass es Youtube in Europa bald nicht mehr geben werde oder das die EU Youtube abschaffe.

Youtube am Ende? Youtube am Ende?

Die EU will die Kritik natürlich nicht so stehen lassen. Wer auch immer etwas Nützliches und Konstruktives zum derzeitigen Gesetzgebungsverfahren beizutragen habe, sei sehr willkommen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag.

Diesen Prozess jedoch für die Behauptung zu nutzen, die EU sei gegen das Internet, sei "Unsinn". Der Sprecher betonte: Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission ziele nicht auf YouTube-Nutzer oder andere Plattformen. "Sie werden weiterhin in der Lage sein, das zu tun, was sie heute tun, etwa Anleitungen oder andere kreative Inhalte hochladen." Stattdessen solle die Position von Rechteinhabern gestärkt und ihre Inhalte besser vergütet werden. Derzeit würden EU-Staaten und Europaparlament über eine ausgewogene Reform verhandeln.