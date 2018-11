Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Brauunion erhöht die Preise für Bier © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Brau Union Österreich erhöht ihre Bierpreise per Dezember um rund drei Prozent. Das kündigte sie am Montag in einer Presseaussendung an.

Begründet wird die Preissteigerung unter anderem mit einer Verteuerung von Braugerste nach einer schlechten Ernte aufgrund der heurigen Dürre und Hitzewelle weiters mit der aktuellen Inflation sowie erhöhten Personal- und Energiekosten. Diese könnten durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden.

"Unser erklärtes Ziel ist es, mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern", betont Generaldirektor Dr. Magne Setnes.